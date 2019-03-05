В Львовский городской совет пришли с обысками
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Правоохранители пришли с обысками в Львовский городской совет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу горсовета.
"По состоянию на 18.00 в кабинете управления финансового контроля Львовского городского совета правоохранительные органы проводят обыск", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, информация о происшествии уточняется. Детали будут сообщены позже.
Напомним, СБУ провела обыски в охранной фирме УПЦ МП.