Мера з Дніпропетровщини спіймали на валютному хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Поліція на Дніпропетровщині затримала на хабарі міського голову, який, за даними правоохоронців, вимагав 30 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Нацполіції.
"За надання в оренду земельної ділянки посадовець вимагав від громадянина неправомірну вигоду", - вказали у поліції.
Громадянин звернувся для отримання землі до міської ради. Однак, місцеві чиновники створили йому штучні перешкоди, а потім за гроші гарантували їх усунення.
"Правоохоронцями було задокументовано факт вимагання міським головою 30 тисяч доларів США неправомірної вигоди", - додали правоохоронці.
Міського голову затримали 13 березня у місті Дніпро під час одержання ним першої частини від визначеної суми.
"В автомобілі посадовця правоохоронці вилучили 5 тисяч доларів США, які він одержав як хабар за надання в оренду земельної ділянки", - зазначили у поліції.
Заходи з документування та затримання проводилися у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на хабарі погорів посадовець КМДА.