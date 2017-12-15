Мэр Старого Самбора уплатил залог и вышел из-под стражи

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 2019 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100005 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102091 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102437 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116662 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103420 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105871 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112722 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117235 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Мэр Старого Самбора уплатил залог и вышел из-под стражи

Мэр Старого Самбора уплатил залог и вышел из-под стражи

Киев  •  УНН

 • 11379 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 декабря. УНН. На Львовщине мэр Старого Самбора Игорь трухи, которого подозревают в даче взятки полицейским, оплатил 64 тыс. гривен залога и вышел из-под стражи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

"Мэр Старого Самбора уплатил залог", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 14 декабря по ходатайству органа предварительного расследования Галицким районным судом Львова мэру одного из городов Львовской, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 64 тыс. грн. Кроме этого, мужчина отстранен от занимаемой должности сроком на 2 месяца.

Как сообщал УНН, что за процессуального руководства прокуратуры области, следователями ГУ НП во Львовской области, при оперативном сопровождения УЗЭ во Львовской области, в этом году 12 января, задержан мэр одного из городов Львовской области во время предоставления им 2 тыс. долларов США неправомерной выгоды правоохранителям за закрытие дела о злоупотреблении властью должностными лицами органа местного самоуправления при закупках мусороуборочной техники за бюджетные средства.

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