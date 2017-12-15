Мэр Старого Самбора уплатил залог и вышел из-под стражи

"Мэр Старого Самбора уплатил залог", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 14 декабря по ходатайству органа предварительного расследования Галицким районным судом Львова мэру одного из городов Львовской, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 64 тыс. грн. Кроме этого, мужчина отстранен от занимаемой должности сроком на 2 месяца.

Как сообщал УНН, что за процессуального руководства прокуратуры области, следователями ГУ НП во Львовской области, при оперативном сопровождения УЗЭ во Львовской области, в этом году 12 января, задержан мэр одного из городов Львовской области во время предоставления им 2 тыс. долларов США неправомерной выгоды правоохранителям за закрытие дела о злоупотреблении властью должностными лицами органа местного самоуправления при закупках мусороуборочной техники за бюджетные средства.