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Мер Старого Самбора сплатив заставу і вийшов з-під варти

Мер Старого Самбора сплатив заставу і вийшов з-під варти

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Львівщині мер Старого Самбора Ігор Трухим, якого підозрюють в дачі хабаря поліцейським, сплатив 64 тис. гривень застави і вийшов з-під варти. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

"Мер Старого Самбора сплатив заставу", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, 14 грудня за клопотанням органу досудового розслідування Галицьким районним судом м. Львова меру одного із міст на Львівщині, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 64 тис. грн. Крім цього, чоловіка відсторонено від займаної посади терміном на 2 місяці.

Як повідомляв УНН, що за процесуального керівництва прокуратури області, слідчими ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу УЗЕ у Львівській області, цьогоріч 12 грудня, затримано міського голову одного із міст Львівської області під час надання ним 2 тис. доларів США неправомірної вигоди правоохоронцям за закриття справи щодо зловживання владою посадовцями органу місцевого самоврядування при закупівлях сміттєзбиральної техніки за бюджетні кошти.

Українські Національні Новини

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