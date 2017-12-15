Мер Старого Самбора сплатив заставу і вийшов з-під варти
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Львівщині мер Старого Самбора Ігор Трухим, якого підозрюють в дачі хабаря поліцейським, сплатив 64 тис. гривень застави і вийшов з-під варти. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
"Мер Старого Самбора сплатив заставу", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, 14 грудня за клопотанням органу досудового розслідування Галицьким районним судом м. Львова меру одного із міст на Львівщині, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 64 тис. грн. Крім цього, чоловіка відсторонено від займаної посади терміном на 2 місяці.
Як повідомляв УНН, що за процесуального керівництва прокуратури області, слідчими ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу УЗЕ у Львівській області, цьогоріч 12 грудня, затримано міського голову одного із міст Львівської області під час надання ним 2 тис. доларів США неправомірної вигоди правоохоронцям за закриття справи щодо зловживання владою посадовцями органу місцевого самоврядування при закупівлях сміттєзбиральної техніки за бюджетні кошти.