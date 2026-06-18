Мэр Москвы признал попадание беспилотников по московскому НПЗ во время массированной атаки

Мэр москвы сергей собянин признал, что во время массированной атаки беспилотников дронам удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода в районе капотня. На территории предприятия вспыхнул пожар, пишет УНН.

Детали

По словам собянина, утром 18 июня силы ПВО якобы уничтожили 137 беспилотников, направлявшихся к российской столице и подмосковью.

Силы ПВО продолжают отражать массированную атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры по ликвидации последствий – сообщил мэр москвы.

Пожар на НПЗ и падение обломков

После атаки на территории московского НПЗ возник пожар. В то же время собянин ранее сообщал о падении обломков беспилотников на территории торгового центра "Садовод".

московский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий такого типа в российской столице и обеспечивает значительную часть потребностей региона в топливе.

Официальных комментариев от украинской стороны на данный момент нет.

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