Мэр Москвы признал попадание беспилотников по московскому НПЗ во время массированной атаки
Киев • УНН
Мэр Собянин подтвердил пожар на московском НПЗ из-за атаки 137 дронов. Обломки беспилотников упали на территории торгового центра Садовод.
Мэр москвы сергей собянин признал, что во время массированной атаки беспилотников дронам удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода в районе капотня. На территории предприятия вспыхнул пожар, пишет УНН.
Детали
По словам собянина, утром 18 июня силы ПВО якобы уничтожили 137 беспилотников, направлявшихся к российской столице и подмосковью.
Силы ПВО продолжают отражать массированную атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры по ликвидации последствий
Пожар на НПЗ и падение обломков
После атаки на территории московского НПЗ возник пожар. В то же время собянин ранее сообщал о падении обломков беспилотников на территории торгового центра "Садовод".
московский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий такого типа в российской столице и обеспечивает значительную часть потребностей региона в топливе.
Официальных комментариев от украинской стороны на данный момент нет.
В подмосковье после атаки дронов вспыхнули пожары на НПЗ, москву затягивает густой дым18.06.26, 07:05 • 3282 просмотра