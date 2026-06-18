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Мэр Москвы признал попадание беспилотников по московскому НПЗ во время массированной атаки

Киев • УНН

 • 2118 просмотра

Мэр Собянин подтвердил пожар на московском НПЗ из-за атаки 137 дронов. Обломки беспилотников упали на территории торгового центра Садовод.

Мэр Москвы признал попадание беспилотников по московскому НПЗ во время массированной атаки

Мэр москвы сергей собянин признал, что во время массированной атаки беспилотников дронам удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода в районе капотня. На территории предприятия вспыхнул пожар, пишет УНН.

Детали

По словам собянина, утром 18 июня силы ПВО якобы уничтожили 137 беспилотников, направлявшихся к российской столице и подмосковью.

Силы ПВО продолжают отражать массированную атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры по ликвидации последствий

– сообщил мэр москвы.

Пожар на НПЗ и падение обломков

После атаки на территории московского НПЗ возник пожар. В то же время собянин ранее сообщал о падении обломков беспилотников на территории торгового центра "Садовод".

московский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий такого типа в российской столице и обеспечивает значительную часть потребностей региона в топливе.

Официальных комментариев от украинской стороны на данный момент нет.

В подмосковье после атаки дронов вспыхнули пожары на НПЗ, москву затягивает густой дым18.06.26, 07:05 • 3282 просмотра

Степан Гафтко

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