В подмосковье после атаки дронов вспыхнули пожары на НПЗ, москву затягивает густой дым

В районе Капотня Московской области после ночной атаки беспилотников возникли пожары, над городом поднимается густой черный дым. Об этом сообщают местные СМИ и российские Telegram-каналы, пишет УНН.

Детали

В сети публикуют видео пожаров в разных районах российской столицы и ее окрестностей. На кадрах видно задымление и возгорание, в частности в районе Капотни, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

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Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы беспилотники меняют маршрут и могут падать на жилую застройку.

Очевидцы продолжают публиковать видео прилетов и пожаров в разных локациях. По их словам, часть районов Москвы и Подмосковья затянуло густым черным дымом.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во время ночной атаки на подлете к российской столице якобы было сбито 33 беспилотника.

По его словам, повреждения зафиксированы на территории торгового центра "Садовод". В то же время мэр утверждает, что в результате атаки пострадавших нет. Информации о пожарах на других объектах или возможных попаданиях в инфраструктуру Собянин не привел.

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