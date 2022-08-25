Мэр Мелитополя заявил, что отопительный сезон в городе под угрозой срыва
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что отопительный сезон в городе находится под угрозой срыва из-за отсутствия перспектив появления газа. Об этом он заявил в своем Телеграмме, пишет УНН.
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По словам Федорова, больше месяца в городе нет газа, с которым связано 95% отопления.
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“В Бердянске он (газ – ред.) исчез 3 месяца назад, однако его подачу до сих пор не возобновили. Слова оккупантов о строительстве газопровода из Бердянска – фейк. До начала отопительного сезона остается 2 месяца, поэтому необходимо по возможности эвакуироваться из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию", – заявил Федоров.
Дополнение
В захваченном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты пытаются убедить жителей в том, что "Украину уже поделили".