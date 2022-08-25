Мэр Мелитополя заявил, что отопительный сезон в городе под угрозой срыва

Детали

По словам Федорова, больше месяца в городе нет газа, с которым связано 95% отопления.

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“В Бердянске он (газ – ред.) исчез 3 месяца назад, однако его подачу до сих пор не возобновили. Слова оккупантов о строительстве газопровода из Бердянска – фейк. До начала отопительного сезона остается 2 месяца, поэтому необходимо по возможности эвакуироваться из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию", – заявил Федоров.

Дополнение

В захваченном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты пытаются убедить жителей в том, что "Украину уже поделили".