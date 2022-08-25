Мер Мелітополя заявив, що опалювальний сезон у місті під загрозою зриву

Деталі

За словами Федорова, понад місяць в місті немає газу, з яким пов'язано 95% опалення.

Цитата

“У Бердянську він ( газ – ред.) зник 3 місяці тому, проте його подачу досі не відновили. Слова окупантів про будівництво газопроводу з Бердянська - фейк. До початку опалювального сезону залишається 2 місяці, тому необхідно по можливості евакуюватися з Мелітополя на підконтрольну Україні територію", - заявив Федоров.

Доповнення

У захопленому Мелітополі Запорізької області російські окупанти намагаються переконати жителів у тому, що "Україну вже поділили".