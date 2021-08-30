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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 16746 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 42660 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 72339 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 141201 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126657 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 122136 просмотра

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Мэр Харькова Терехов не отреагировал на обыски в горсовете

Мэр Харькова Терехов не отреагировал на обыски в горсовете

Киев  •  УНН

 • 31664 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Секретарь Харьковского горсовета и временно исполняющий обязанности главы города Игорь Терехов не стал комментировать обыски на прошлой неделе, сообщает УНН.

Детали

Объяснения отсутствуют как на сайте городской власти, так и в Facebook политика.

Ранее сообщалось, что обыски в горсовете Харькова проведены на прошлой недели в рамках уголовного производства по факту хищения средств горожан на уборке жилых домов, в частности чердаков и подвалов.

В деле фигурирует коммунальное предприятие “Жилкомсервис”, которое с 2016 года, по распоряжению Терехова, обслуживало дома, где не созданы ОСМД.

К теме

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. В последний раз его видели на публике в августе.
В октябре Терехов заявил, что Кернес победил коронавирус и его жизни ничего не угрожает, однако сам Кернес на публике так ни разу и не появился. После известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с электронной подписью, благодаря которой Терехов и стал и.о. мэра до октябрьских выборов.

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