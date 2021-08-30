Мэр Харькова Терехов не отреагировал на обыски в горсовете
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Секретарь Харьковского горсовета и временно исполняющий обязанности главы города Игорь Терехов не стал комментировать обыски на прошлой неделе, сообщает УНН.
Детали
Объяснения отсутствуют как на сайте городской власти, так и в Facebook политика.
Ранее сообщалось, что обыски в горсовете Харькова проведены на прошлой недели в рамках уголовного производства по факту хищения средств горожан на уборке жилых домов, в частности чердаков и подвалов.
В деле фигурирует коммунальное предприятие “Жилкомсервис”, которое с 2016 года, по распоряжению Терехова, обслуживало дома, где не созданы ОСМД.
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17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. В последний раз его видели на публике в августе.
В октябре Терехов заявил, что Кернес победил коронавирус и его жизни ничего не угрожает, однако сам Кернес на публике так ни разу и не появился. После известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с электронной подписью, благодаря которой Терехов и стал и.о. мэра до октябрьских выборов.