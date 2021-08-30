Мер Харкова Терехов не відреагував на обшуки у міськраді

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Пояснення відсутні як на сайті міської влади, так і у Facebook політика.

Раніше повідомлялося, що обшуки в міськраді Харкова проведені минулого тижня в рамках кримінального провадження за фактом розкрадання коштів городян на прибиранні житлових будинків, зокрема горищ і підвалів.

У справі фігурує комунальне підприємство "Жилкомсервіс", яке з 2016 року, за розпорядженням Терехова, обслуговувало будинки, де не створені ОСББ.

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17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. В останній раз його бачили на публіці в серпні.

У жовтні Терехов заявив, що Кернес переміг коронавірус і його життю нічого не загрожує, однак сам Кернес на публіці так жодного разу і не з'явився. Після звістки про смерть Кернеса з'явилася флешка нібито з електронним підписом, завдяки якій Терехов і став в.о. мера до жовтневих виборів.