Мэр израильского Лода заявил о полной потере контроля над городом

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По словам Ревиво, вечером 11 мая в Лод начались столкновения между еврейским и арабским населением. “Весь Израиль должен знать, что это полная потеря контроля. Это немыслимо. Горят синагоги, подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам. Каждую минуту загорается машина, синагога или школа. В нашу новую ратушу ворвались и подожгли. В Лоди разразилась гражданская война”, — сообщил мэр.
Детали
Он заявил, что направил премьеру просьба разместить в городе подразделения Армии обороны Израиля, чтобы ввести комендантский час и объявить чрезвычайное положение. “Вы не понимаете, что здесь происходит. Это хуже, чем ракеты из сектора Газа”, — сообщил Ревиво, добавив, что многолетние усилия по мирному сосуществованию еврейского и арабского населения “были потеряны”.
Мэр сравнил происходящее с Хрустальной ночью — еврейскими погромами в нацистской Германии и Австрии в ноября 1938 года во время которых погибли десятки людей, тысячи были арестованы и отправлены в концлагеря. Ревиво сообщил, что власти Лода обращались к местным жителям с просьбой вернуться домой, однако они все равно выходят на улицу с оружием, чтобы защитить свои дома.
Дополнение
Обострение палестино-израильского конфликта началось с беспорядков в Восточном Иерусалиме, который контролируется Израилем, на фоне решения суда, который постановил выселить местных жителей арабского происхождения из своих домов. Тогда, по данным общественных организаций, в ходе беспорядков пострадали не менее 270 человек.
10 мая с территории сектора Газа по Израилю было выпущено несколько сотен ракет, часть из них перехватила система противовоздушной обороны “Железный купол”. Ответственность за удары взяла на себя движение ХАМАС. Власти Израиля сообщила об ответном ударе по 130 палестинским целям в секторе Газа. В Минздраве Палестины сообщили о 22 погибших после израильских ударов.
Как стало известно, СБ ООН созывает экстренное совещание из-за обострения отношений между Палестиной и Израилем.