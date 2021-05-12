Мэр израильского Лода заявил о полной потере контроля над городом

Обострение палестино-израильского конфликта началось с беспорядков в Восточном Иерусалиме, который контролируется Израилем, на фоне решения суда, который постановил выселить местных жителей арабского происхождения из своих домов. Тогда, по данным общественных организаций, в ходе беспорядков пострадали не менее 270 человек.

10 мая с территории сектора Газа по Израилю было выпущено несколько сотен ракет, часть из них перехватила система противовоздушной обороны “Железный купол”. Ответственность за удары взяла на себя движение ХАМАС. Власти Израиля сообщила об ответном ударе по 130 палестинским целям в секторе Газа. В Минздраве Палестины сообщили о 22 погибших после израильских ударов.

Как стало известно, СБ ООН созывает экстренное совещание из-за обострения отношений между Палестиной и Израилем.