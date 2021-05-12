Мер ізраїльського Лода заявив про повну втрату контролю над містом

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За словами Ревіво, увечері 11 травня в Лод почалися зіткнення між єврейським та арабським населенням. “Весь Ізраїль повинен знати, це повна втрата контролю. Це немислимо. Горять синагоги, підпалені сотні машин. Сотні арабських головорізів бродять по вулицях. Кожну хвилину загоряється машина, синагога або школа. В нашу нову ратушу увірвалися і підпалили. У Лоді вибухнула громадянська війна”, — повідомив мер.
Деталі
Він заявив, що направив прем’єру прохання розмістити в місті підрозділи Армії оборони Ізраїлю, щоб ввести комендантську годину і оголосити надзвичайний стан. “Ви не розумієте, що тут відбувається. Це гірше, ніж ракети з сектора Газа”, — повідомив Ревіво, додавши, що багаторічні зусилля по мирному співіснуванню єврейського і арабського населення “були змарновані”.
Мер порівняв те, що відбувається з Кришталевою ніччю — єврейськими погромами в нацистській Німеччині та Австрії в листопаді 1938 року під час яких загинули десятки людей, тисячі були заарештовані і відправлені в концтабори. Ревіво повідомив, що влада Лода зверталися до місцевих жителів з проханням повернутися додому, однак вони все одно виходять на вулицю зі зброєю, щоб захистити свої будинки.
Доповнення
Загострення палестино-ізраїльського конфлікту почалося з заворушень у Східному Єрусалимі, який контролюється Ізраїлем, на тлі рішення суду, який постановив виселити місцевих жителів арабського походження зі своїх будинків. Тоді, за даними громадських організацій, в ході заворушень постраждали не менше 270 чоловік.
10 травня з території сектора Газа по Ізраїлю було випущено кілька сотень ракет, частина з них перехопила система протиповітряної оборони “Залізний купол”. Відповідальність за удари взяло на себе рух ХАМАС. Влада Ізраїлю повідомила про удар у відповідь по 130 палестинським цілях у секторі Газа. У МОЗ Палестини повідомили про 22 загиблих після ізраїльських ударів.
Як стало відомо, РБ ООН скликає екстрену нараду через загострення відносин між Палестиною та Ізраїлем.