Мер ізраїльського Лода заявив про повну втрату контролю над містом

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту почалося з заворушень у Східному Єрусалимі, який контролюється Ізраїлем, на тлі рішення суду, який постановив виселити місцевих жителів арабського походження зі своїх будинків. Тоді, за даними громадських організацій, в ході заворушень постраждали не менше 270 чоловік.

10 травня з території сектора Газа по Ізраїлю було випущено кілька сотень ракет, частина з них перехопила система протиповітряної оборони “Залізний купол”. Відповідальність за удари взяло на себе рух ХАМАС. Влада Ізраїлю повідомила про удар у відповідь по 130 палестинським цілях у секторі Газа. У МОЗ Палестини повідомили про 22 загиблих після ізраїльських ударів.

Як стало відомо, РБ ООН скликає екстрену нараду через загострення відносин між Палестиною та Ізраїлем.