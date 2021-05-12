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РБ ООН скликає екстрену нараду через загострення відносин між Палестиною та Ізраїлем

Київ • УНН

 • 24339 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання, на якому обговорить ескалацію напруженості в зоні палестино-ізраїльського конфлікту. Про це пише AFP, передає УНН.

РБ ООН скликає екстрену нараду через загострення відносин між Палестиною та Ізраїлем

Деталі

За даними агентства, про проведення закритого засідання попросили Туніс, Норвегія і Китай. Перше засідання, яке відбулося в понеділок, закінчилося без спільної заяви, причому Сполучені Штати висловили небажання приймати проект заяви, запропонований Норвегією “на даному етапі”.

Текст, з яким ознайомилося агентство AFP, закликає Ізраїль “припинити поселенську діяльність, знесення і виселення”, в тому числі в східному Єрусалимі.

У заяві члени Ради Безпеки також висловили “серйозну заклопотаність у зв’язку з ескалацією напруженості і насильства на окупованому Західному березі, включаючи Східний Єрусалим”, який Ізраїль анексував і вважає частиною своєї столиці.

Доповнення

Відповідаючи у вівторок на питання, чи скасували Сполучені Штати свою незгоду з подібною заявою Ради Безпеки, представник Держдепартаменту Нед Прайс утримався від прямої відповіді на це питання.

“Ми хочемо, щоб кроки, незалежно від того, чи виходять вони від ізраїльського уряду, Палестинської автономії або Ради Безпеки ООН служили не ескалації або провокації, а деескалації”, — сказав він.

Що було раніше

У вівторок Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ескалація повинна припинитися.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту почалося з заворушень у Східному Єрусалимі, який контролюється Ізраїлем, на тлі рішення суду, який постановив виселити місцевих жителів арабського походження зі своїх будинків. Тоді, за даними громадських організацій, в ході заворушень постраждали не менше 270 чоловік.

10 травня з території сектора Газа по Ізраїлю було випущено кілька сотень ракет, частина з них перехопила система протиповітряної оборони “Залізний купол”. Відповідальність за удари взяло на себе рух ХАМАС. Влада Ізраїлю повідомила про удар у відповідь по 130 палестинським цілях у секторі Газа. У МОЗ Палестини повідомили про 22 загиблих після ізраїльських ударів.

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