СБ ООН созывает экстренное совещание из-за обострения отношений между Палестиной и Израилем

Детали
По данным агентства, о проведении закрытого заседания попросили Тунис, Норвегия и Китай. Первое заседание, которое состоялось в понедельник, закончилось без совместного заявления, причем Соединенные Штаты выразили нежелание принимать проект заявления, предложенный Норвегией “на данном этапе”.
Текст, с которым ознакомилось агентство AFP, призывает Израиль “прекратить поселенческую деятельность, снос и выселение”, в том числе в восточном Иерусалиме.
В заявлении члены Совета Безопасности также выразили “серьезную озабоченность в связи с эскалацией напряженности и насилия на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим”, который Израиль аннексировал и считает частью своей столицы.
Дополнение
Отвечая во вторник на вопрос, отменили ли Соединенные Штаты свое несогласие с подобным заявлением Совета Безопасности, представитель Госдепартамента Нед Прайс воздержался от прямого ответа на этот вопрос.
“Мы хотим, чтобы шаги, независимо от того, исходят ли они от израильского правительства, Палестинской автономии или Совета Безопасности ООН служили бы не эскалации или провокации, а деэскалации”, — сказал он.
Что было раньше
Во вторник Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эскалация должна прекратиться.
Обострение палестино-израильского конфликта началось с беспорядков в Восточном Иерусалиме, который контролируется Израилем, на фоне решения суда, который постановил выселить местных жителей арабского происхождения из своих домов. Тогда, по данным общественных организаций, в ходе беспорядков пострадали не менее 270 человек.
10 мая с территории сектора Газа по Израилю было выпущено несколько сотен ракет, часть из них перехватила система противовоздушной обороны “Железный купол”. Ответственность за удары взяла на себя движение ХАМАС. Власти Израиля сообщила об ответном ударе по 130 палестинским целям в секторе Газа. В Минздраве Палестины сообщили о 22 погибших после израильских ударов.