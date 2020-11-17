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Мэр, депутат и правительственные чиновники: порция имен "коррупционных счастливчиков", которые выиграли от решения КСУ

Мэр, депутат и правительственные чиновники: порция имен "коррупционных счастливчиков", которые выиграли от решения КСУ

Киев  •  УНН

 • 14843 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции опубликовало еще ряд имен лиц, которым из-за решения Конституционного Суда, как утверждают в НАПК, удастся избежать ответственности за ложь в декларациях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу агентства.

“Уже почти месяц, как Конституционный Суд Украины своим решением отменил ответственность за декларирование недостоверных сведений, признав неконституционным соответствующую статью Уголовного Кодекса. Это решение стало подарком для тех, у кого НАПК выявило нарушения в декларациях. На очереди — новые имена #коррупционныхсчастливчиков”, — пишут в НАПК.

Так, по данным агентства, к таким “счастливчикам” относятся:

— Сергей Николайчук, экс-заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, который не указал доход от продажи ценных бумаг Минфина в размере почти 2 млн гривен и информацию о финансовых обязательствах перед банком на более чем 621 тыс. грн.

— Владимир Кайдась, бывший первый секретарь МИД, не сообщила о квартире, которая принадлежит ему совместно с супругой, стоимостью около 4 млн грн (136 тыс. евро).

— Сергей Сухомлин, мэр Житомира, не указал сведения о корпоративных правах на сумму более 3,2 млн грн.

— Джемма Куценко, начальник юридического отдела Госказначейства в Киевской области, указала недостоверную информацию о недвижимости почти на 3,2 млн гривен и денежные активы на 482 тыс. гривен.

— Юрий Яремчук, депутат Винницкого облсовета, не задекларировал корпоративные права в предприятии, принадлежащие его жене, на 226 тыс. грн, но не сообщил о своих финансовых обязательствах на более 3,3 млн грн.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Также Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

Впоследствии Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

Также Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Альтернативный законопроект также подал спикер ВР Дмитрий Разумков, который поддержал Антикоррупционный комитет.

Позже еще один законопроект зарегистрировали в качестве альтернативы законопроекту главы парламента.

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