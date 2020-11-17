Мэр, депутат и правительственные чиновники: порция имен "коррупционных счастливчиков", которые выиграли от решения КСУ

“Уже почти месяц, как Конституционный Суд Украины своим решением отменил ответственность за декларирование недостоверных сведений, признав неконституционным соответствующую статью Уголовного Кодекса. Это решение стало подарком для тех, у кого НАПК выявило нарушения в декларациях. На очереди — новые имена #коррупционныхсчастливчиков”, — пишут в НАПК.

Так, по данным агентства, к таким “счастливчикам” относятся:

— Сергей Николайчук, экс-заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, который не указал доход от продажи ценных бумаг Минфина в размере почти 2 млн гривен и информацию о финансовых обязательствах перед банком на более чем 621 тыс. грн.

— Владимир Кайдась, бывший первый секретарь МИД, не сообщила о квартире, которая принадлежит ему совместно с супругой, стоимостью около 4 млн грн (136 тыс. евро).

— Сергей Сухомлин, мэр Житомира, не указал сведения о корпоративных правах на сумму более 3,2 млн грн.

— Джемма Куценко, начальник юридического отдела Госказначейства в Киевской области, указала недостоверную информацию о недвижимости почти на 3,2 млн гривен и денежные активы на 482 тыс. гривен.

— Юрий Яремчук, депутат Винницкого облсовета, не задекларировал корпоративные права в предприятии, принадлежащие его жене, на 226 тыс. грн, но не сообщил о своих финансовых обязательствах на более 3,3 млн грн.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Также Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

Впоследствии Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

Также Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Альтернативный законопроект также подал спикер ВР Дмитрий Разумков, который поддержал Антикоррупционный комитет.

Позже еще один законопроект зарегистрировали в качестве альтернативы законопроекту главы парламента.