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Мер, депутат та урядові чиновники: порція імен “корупційних щасливчиків”, які виграли від рішення КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало ще низку імен осіб, яким через рішення Конституційного Суду, як стверджують у НАЗК, пощастить уникнути відповідальності за брехню у деклараціях, передає УНН із посиланням на пресслужбу агентства.

“Уже майже місяць, як Конституційний Суд України своїм рішенням скасував відповідальність за декларування недостовірних відомостей, визнавши неконституційною відповідну статтю Кримінального Кодексу. Це рішення стало подарунком для тих, у кого НАЗК виявило порушення в деклараціях. На черзі — нові імена #корупційніщасливчики”, — пишуть в НАЗК.

Так, за даними агенції, до таких “щасливчиків” відносяться:

— Сергій Ніколайчук, ексзаступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, не вказав дохід від продажу цінних паперів Мінфіну в розмірі майже 2 млн гривень та інформацію про фінансові зобов’язання перед банком на понад 621 тис. грн.

— Володимир Кайдась, колишній перший секретар МЗС, не повідомив про квартиру, яка належить йому спільно з дружиною, вартістю близько 4 млн грн (136 тис. євро).

— Сергій Сухомлин, міський голова Житомира, не зазначив відомості про корпоративні права на суму понад 3,2 млн грн.

— Джемма Куценко, начальник юридичного відділу Держказначейства в Київській області, вказала недостовірну інформацію про нерухомість на майже 3,2 млн гривень та грошові активи на 482 тис гривень.

— Юрій Яремчук, депутат Вінницької облради, не задекларував корпоративні права в підприємстві, які належать його дружині, на 226 тис грн, та не повідомив про власні фінансові зобов’язання на понад 3,3 млн грн.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Також Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

Згодом Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Також Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

Альтернативний законопроект також подав спікер ВР Дмитро Разумков, який підтримав Антикорупційний комітет.

Пізніше ще один законопроект зареєстрували в якості альтернативи до законопроекту глави парламенту.

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