Менее чем за два месяца в секторе Газа погибло более 130 палестинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Министерство здравоохранения Газы в субботу обнародовало подробную официальную статистику по палестинцам, убитым и раненым в результате обстрелов израильских солдат с момента начала митингов и протестов в секторе Газа 30 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Как говорится в официальном заявлении, израильская армия убила 131 человека, еще 14811 получили ранения, в том числе 7975 человек прошли курс лечения в больницах, а у 54 человек были ампутированы верхние или нижние конечности.
В докладе также звучат обвинения в адрес израильских войск в нападении на медицинские бригады и машины скорой помощи, которые спасали жизни раненых протестующих.
Напомним, что 30 марта палестинцы организовали в восточной части сектора Газа антиизраильские митинги под названием "Великий марш возвращения", потребовав прекратить израильскую блокаду прибрежного анклава, начатую в 2007 году.
Как сообщал УНН, 18 мая израильские истребители атаковали девять принадлежащих ХАМАС целей в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и змеев на территорию еврейского государства с целью поджога.