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Менш ніж за два місяці в секторі Газа загинуло більше 130 палестинців

Менш ніж за два місяці в секторі Газа загинуло більше 130 палестинців

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Гази в суботу оприлюднило докладну офіційну статистику відносно палестинців, які були убиті та поранені в результаті обстрілу ізраїльських солдатів з моменту від початку мітингів і протестів в секторі Газа 30 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Як говориться в офіційній заяві, ізраїльська армія вбила 131 людину, ще 14811 отримали поранення, в тому числі 7975 осіб пройшли курс лікування в лікарнях, а у 54 осіб були ампутовані верхні або нижні кінцівки.

У доповіді також звучать звинувачення на адресу ізраїльських військ в нападі на медичні бригади і машини швидкої допомоги, які рятували життя поранених протестувальників.

Нагадаємо, що 30 березня палестинці організували в східній частині сектора Газа антиізраїльські мітинги під назвою "Великий марш повернення", зажадавши припинення ізраїльської блокади прибережного анклаву, яка була розпочата в 2007 році.

Як повідомляв УНН, 18 травня ізраільскі винищувачі атакували дев'ять цілей, які належать ХАМАС в секторі Газа у відповідь на запуск палаючих повітряних куль і зміїв на територію єврейської держави з метою підпалу.

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