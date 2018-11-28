Менингококковая инфекция в Киевской области: новые случаи не обнаружены

"Все результаты отрицательные, нет бацилл-носителя, но два ребенка не обследованы еще - они завтра придут к нам обследоваться", - отметили в лаборатории.



Ранее в учреждении сообщали, что всего провели обследование 39 человек из числа контактных с больным ребенком. Среди них - родители ребенка, его сестра, двое работников сада, а также дети из группы этого ребенка в детском саду.



Напомним, подозрение менингококковой инфекцией у ребенка из Вышгорода Киевской области подтвердилось по результатам лабораторного исследования. Сейчас она находится в Киевской областной детской больницы в г. Боярка.



Напомним, 21 ноября, сообщал УНН, что в реанимационное отделение Киевской областной детской больницы госпитализировали ребенка с подозрением на заболевание менингококцемией.

В саду Вышгорода Киевской области, где была зафиксировано подозрение менингококковой инфекцией, карантинные меры не вводили, ограничив лишь доступ в учреждение детям, которые не были в контакте с больным.