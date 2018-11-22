Лікарі підтвердили менінгококову інфекцію у дитини на Київщині

"Боярка ("Київська обласна дитяча лікарня", до якої госпіталізували хвору дитину – ред.) підтвердила діагноз. Ми займаємося контактними. Всього контактних обстежено 39 осіб", - повідомили в Лабораторному центрі.



При цьому в установі додали, що зокрема медики обстежили на інфекцію батьків хворої дитини, її сестру, двох працівників садочку, а також дітей з групи цієї дитини, які були в контакті з дитиною. Результати аналізів наразі невідомі.



УНН намагається дізнатися про стан хворої дитини в лікарні.



Нагадаємо, вчора, 21 листопада, УНН повідомляв, що у реанімаційне відділення Київської обласної дитячої лікарні госпіталізували дитину із підозрою на захворювання менінгококцемією.



В садочку Вишгорода Київської області, де була зафіксована підозра на менінгококову інфекцію, карантинні заходи не вводили, обмеживши лише доступ до установи дітям, які не були в контакті з хворим.