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Лікарі підтвердили менінгококову інфекцію у дитини на Київщині

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Підозра на менінгококову інфекцію у дитини з Вишгорода Київської області підтвердилась за результатами лабораторного дослідження. Про це кореспонденту УНН повідомили в Лабораторному центрі Вишгородського району.

"Боярка ("Київська обласна дитяча лікарня", до якої госпіталізували хвору дитину – ред.) підтвердила діагноз. Ми займаємося контактними. Всього контактних обстежено 39 осіб", - повідомили в Лабораторному центрі.

При цьому в установі додали, що зокрема медики обстежили на інфекцію батьків хворої дитини, її сестру, двох працівників садочку, а також дітей з групи цієї дитини, які були в контакті з дитиною. Результати аналізів наразі невідомі.

УНН намагається дізнатися про стан хворої дитини в лікарні.

Нагадаємо, вчора, 21 листопада, УНН повідомляв, що у реанімаційне відділення Київської обласної дитячої лікарні госпіталізували дитину із підозрою на захворювання менінгококцемією.

В садочку Вишгорода Київської області, де була зафіксована підозра на менінгококову інфекцію, карантинні заходи не вводили, обмеживши лише доступ до установи дітям, які не були в контакті з хворим.

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