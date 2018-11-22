Лікарі підтвердили менінгококову інфекцію у дитини на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Підозра на менінгококову інфекцію у дитини з Вишгорода Київської області підтвердилась за результатами лабораторного дослідження. Про це кореспонденту УНН повідомили в Лабораторному центрі Вишгородського району.
"Боярка ("Київська обласна дитяча лікарня", до якої госпіталізували хвору дитину – ред.) підтвердила діагноз. Ми займаємося контактними. Всього контактних обстежено 39 осіб", - повідомили в Лабораторному центрі.
При цьому в установі додали, що зокрема медики обстежили на інфекцію батьків хворої дитини, її сестру, двох працівників садочку, а також дітей з групи цієї дитини, які були в контакті з дитиною. Результати аналізів наразі невідомі.
УНН намагається дізнатися про стан хворої дитини в лікарні.
Нагадаємо, вчора, 21 листопада, УНН повідомляв, що у реанімаційне відділення Київської обласної дитячої лікарні госпіталізували дитину із підозрою на захворювання менінгококцемією.
В садочку Вишгорода Київської області, де була зафіксована підозра на менінгококову інфекцію, карантинні заходи не вводили, обмеживши лише доступ до установи дітям, які не були в контакті з хворим.