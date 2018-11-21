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Менінгококова інфекція на Київщині: у дитсадку карантин не вводили

Менінгококова інфекція на Київщині: у дитсадку карантин не вводили

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. В садочку Вишгорода Київської області, де була зафіксована менінгококова інфекція, карантинні заходи не вводили, обмеживши лише доступ до установи дітям, які не були в контакті з хворим. Про це кореспонденту УНН повідомили в Лабораторному центрі Вишгородського району.

"Ми дітей обслідували на менінгіт всіх, але не всі були, оскільки вже пішли чутки, що не треба дітей вести. Є діти, які обстежилися самостійно, а ми всього 12 дітей з 23 обстежили, і персонал. Карантин накладається умовно – лише свіжих дітей не пускають, а ті, хто були, то вони й залишаються", - повідомили в лабораторії.

За інформацією працівників установи, наразі з часу фіксації випадку минуло вже 7 днів, протягом яких нові випадки хвороби в ДНЗ виявлені не були. Результати обстеження дітей і персоналу на наявність збудника в організмі будуть відомі лише в п'ятницю.

Крім того, персонал дитсадка отримав рекомендації медиків щодо проведення вологого прибирання, провітрювання тощо.

Нагадаємо, у реанімаційне відділення Київської обласної дитячої лікарні госпіталізували дитину із підозрою на захворювання менінгококцемєю.

Додамо, менінгококцемія – одна з клінічних форм менінгококової інфекції, іншою формою цієї інфекції, наприклад, може бути менінгіт. Про це у своєму дописі на сторінці Facebook також розповідала Ольга Голубовська.

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