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Менингококковая инфекция в Киевской области: в детсаде карантина не вводили

Менингококковая инфекция в Киевской области: в детсаде карантина не вводили

Киев  •  УНН

 • 49303 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В детском саду Вышгорода Киевской области, где была зафиксирована менингококковая инфекция, карантинные меры не вводили, ограничив лишь доступ в учреждение детям, которые не были в контакте с больным. Об этом корреспонденту сообщили УНН в лабораторных центров Вышгородского района.

"Мы детей обследовали на менингит всех, но не все были, поскольку уже пошли слухи, что не надо детей вести. Есть дети, которые обследовались самостоятельно, а мы всего 12 детей из 23 обследовали, и персонал. Карантин накладывается условно - только свежих детей не пускают, а те, кто были, то они и остаются", - сообщили в лаборатории.

По информации работников учреждения, пока с момента фиксации случая прошло уже 7 дней, в течение которых новые случаи болезни в детском саду обнаружены не были. Результаты обследования детей и персонала на наличие возбудителя в организме будут известны лишь в пятницу.

Кроме того, персонал детсада получил рекомендации медиков о проведении влажной уборки, проветривания и тому подобное.

Напомним, в реанимационное отделение Киевской областной детской больницы госпитализировали ребенка с подозрением на заболевание менингококцемией.

Добавим, менингококцемия - одна из клинических форм менингококковой инфекции, другой формой этой инфекции, например, может быть менингит. Об этом в своей заметке на странице Facebook также рассказывала Ольга Голубовская.

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