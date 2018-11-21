Менингококковая инфекция в Киевской области: в детсаде карантина не вводили

"Мы детей обследовали на менингит всех, но не все были, поскольку уже пошли слухи, что не надо детей вести. Есть дети, которые обследовались самостоятельно, а мы всего 12 детей из 23 обследовали, и персонал. Карантин накладывается условно - только свежих детей не пускают, а те, кто были, то они и остаются", - сообщили в лаборатории.

По информации работников учреждения, пока с момента фиксации случая прошло уже 7 дней, в течение которых новые случаи болезни в детском саду обнаружены не были. Результаты обследования детей и персонала на наличие возбудителя в организме будут известны лишь в пятницу.



Кроме того, персонал детсада получил рекомендации медиков о проведении влажной уборки, проветривания и тому подобное.



Напомним, в реанимационное отделение Киевской областной детской больницы госпитализировали ребенка с подозрением на заболевание менингококцемией.



Добавим, менингококцемия - одна из клинических форм менингококковой инфекции, другой формой этой инфекции, например, может быть менингит. Об этом в своей заметке на странице Facebook также рассказывала Ольга Голубовская.