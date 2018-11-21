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На Київщині до реанімації потрапила дитина з підозрою на клінічну форму менінгококової інфекції

На Київщині до реанімації потрапила дитина з підозрою на клінічну форму менінгококової інфекції

Київ • УНН

 • 36237 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У реанімаційне відділення Київської обласної дитячої лікарні госпіталізували дитину із підозрою на захворювання менінгококцемії. Про це в коментарі УНН повідомила головний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська.

За її словами, дитина, в якої медики підозрюють менінгококцемію, зараз знаходиться в реанімаційному відділенні у важкому стані, а її організм через цю гостру інфекційну хворобу переживає сильний шок.

"Менінгококова інфекція. Вона реально небезпечна, в минулому році від неї померло декілька дітей, це трагічні смерті. Це небезпечна ситуація, вона небезпечна епідемічно, тому що це - захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом, як грип", - зазначила Ольга Голубовська.

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Додамо, менінгококцемія – одна з клінічних форм менінгококової інфекції, іншою формою цієї інфекції, наприклад, може бути менінгіт. Про це у своєму дописі на сторінці Facebook також розповідала Ольга Голубовська.

"Найнебезпечніша клінічна форма менінгококової інфекції – менінгококцемія, або сепсис, викликаний менінгококом, саме цей стан, а не менінгіт, було причиною смертей дітей в Києві. Чому так відбувається? Перш за все тому, що захворювання розвивається бурхливо, деколи – стрімко. Саме тому лікувати його потрібно негайно і правильно. Деколи тут догоспітальна тактика має вирішальне значення, адже важливий навіть не кожна година, а кожна хвилина", - написала О.Голубовська.

Нагадаємо, 6 жовтня 2016 року під Харковом у м.Люботин зареєстрували шість випадків захворювання на менінгіт у дітей.

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