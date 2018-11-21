В Киевской области в реанимацию попал ребенок с подозрением на клиническую форму менингококковой инфекции

По ее словам, ребенок, у которого медики подозревают менингококцемию, сейчас находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, а его организм из-за этой острой инфекционной болезни испытывает сильный шок.

“Менингококковая инфекция. Она реально опасна, в прошлом году от нее умерли несколько детей, это трагические смерти. Это опасная ситуация, она опасна эпидемически, потому что это — заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, как грипп”, — отметила Ольга Голубовская.



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Добавим, менингококцемия — одна из клинических форм менингококковой инфекции, другой формой этой инфекции, например, может быть менингит. Об этом в своей заметке на странице Facebook также рассказывала Ольга Голубовская.



“Самая опасная клиническая форма менингококковой инфекции — менингококцемия, или сепсис, вызванный менингококком, именно это состояние, а не менингит, было причиной смерти детей в Киеве. Почему так происходит? Прежде всего потому, что заболевание развивается бурно, порой — быстро. Именно поэтому лечить его нужно немедленно и правильно. Иногда здесь догоспитальная тактика имеет решающее значение, ведь важен даже не каждый час, а каждая минута”, — написала О.Голубовская.



Напомним, 6 октября 2016 года под Харьковом в Люботине зарегистрировали шесть случаев заболевания менингитом у детей.