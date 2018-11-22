Врачи подтвердили менингококковую инфекцию у ребенка в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Подозрение менингококковой инфекцией у ребенка из Вышгорода Киевской области подтвердилась по результатам лабораторного исследования. Об этом корреспонденту УНН сообщили в лабораторных центров Вышгородского района.
"Боярка ("Киевская областная детская больница", в которую госпитализировали больного ребенка - ред.) подтвердила диагноз. Мы занимаемся контактными. Всего контактных обследовано 39 человек", - сообщили в лабораторных центров.
При этом в учреждении добавили, что в частности медики обследовали на инфекцию родителей больного ребенка, ее сестру, двух работников сада, а также детей из группы этого ребенка, которые были в контакте с ребенком. Результаты анализов пока неизвестны.
УНН пытается узнать о состоянии больного ребенка в больнице.
Напомним, вчера, 21 ноября, сообщал УНН, что в реанимационное отделение Киевской областной детской больницы госпитализировали ребенка с подозрением на заболевание менингококцемией.
В саду Вышгорода Киевской области, где была зафиксирована подозрение менингококковой инфекцией, карантинные меры не вводили, ограничив лишь доступ в учреждение детям, которые не были в контакте с больным.