Менінгококова інфекція на Київщині: нові випадки не виявлені

"Всі результати негативні, немає бацило-носія, але дві дитини не обстежені ще – вони завтра прийдуть до нас обстежуватися", - зазначили в лабораторії.



Раніше в установі повідомляли, що всього провели обстеження 39 осіб з кола контактних із хворою дитиною. Серед них – батьки дитини, її сестра, двоє працівників садочку, а також діти з групи цієї дитини у дитячому садку.



Нагадаємо, підозра на менінгококову інфекцію у дитини з Вишгорода Київської області підтвердилась за результатами лабораторного дослідження. Наразі вона перебуває в Київській обласній дитячій лікарні в м. Боярка.



Нагадаємо, 21 листопада, УНН повідомляв, що у реанімаційне відділення Київської обласної дитячої лікарні госпіталізували дитину із підозрою на захворювання менінгококцемією.

В садочку Вишгорода Київської області, де була зафіксована підозра на менінгококову інфекцію, карантинні заходи не вводили, обмеживши лише доступ до установи дітям, які не були в контакті з хворим.