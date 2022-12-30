“Мне нечего обсуждать со страной-агрессором” – президент Молдовы о переговорах с рф

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«К сожалению, таковы инструменты России: угрозы, попытки запугивания других стран. То, что мы видим в Украине, очень серьезно. Когда мы пришли к власти, мы заявили, что хотим конструктивных отношений с Россией. После того как началась эта война, какие отношения могут быть с агрессором, с государством, которое убивает своих соседей?» — сказала президент.

На вопрос, планирует ли она поездки и встречи с российскими властями Санду ответила: «Мне нечего обсуждать со страной-агрессором».

Напомним

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы 16 декабря приостановила действие лицензий шести телеканалов - TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova - на время действия чрезвычайного положения.