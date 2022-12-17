Для защиты от дезинформации: в Молдове приостанавливают вещание шести телеканалов

Детали

Как указано в соответствующем документе, "на период действия чрезвычайного положения приостанавливается действие лицензии на вещание телевизионных аудиовизуальных средств массовой информации" "в целях защиты национального информационного пространства и предотвращения риска дезинформации путем распространения ложной информации или попыток манипулирования общественным мнением".

Как указано, в отношении этих СМИ были "многочисленные выводы из отчетов о мониторинге Совета по аудиовизуальным средствам относительно нарушений Кодекса об аудиовизуальных медиа-услугах Республики Молдова", были замечены "отсутствие достоверной информации в отражении общегосударственных событий, а также войны в Украине".

Дополнение

Чрезвычайное положение в Молдове было введено 24 февраля в связи с началом войны в Украине. С тех пор режим ЧП неоднократно продлевали.

В июне в Молдове вступил в силу закон об информационной безопасности, запрещающий новостной и аналитический контент из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, к которым относится россия.