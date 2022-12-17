Для защиты от дезинформации: в Молдове приостанавливают вещание шести телеканалов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы в пятницу, 16 декабря, приостановила действие лицензий шести телеканалов - TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova - на время действия чрезвычайного положения, пишет УНН.
Детали
Как указано в соответствующем документе, "на период действия чрезвычайного положения приостанавливается действие лицензии на вещание телевизионных аудиовизуальных средств массовой информации" "в целях защиты национального информационного пространства и предотвращения риска дезинформации путем распространения ложной информации или попыток манипулирования общественным мнением".
Как указано, в отношении этих СМИ были "многочисленные выводы из отчетов о мониторинге Совета по аудиовизуальным средствам относительно нарушений Кодекса об аудиовизуальных медиа-услугах Республики Молдова", были замечены "отсутствие достоверной информации в отражении общегосударственных событий, а также войны в Украине".
Дополнение
Чрезвычайное положение в Молдове было введено 24 февраля в связи с началом войны в Украине. С тех пор режим ЧП неоднократно продлевали.
В июне в Молдове вступил в силу закон об информационной безопасности, запрещающий новостной и аналитический контент из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, к которым относится россия.