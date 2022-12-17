Для захисту від дезінформації: у Молдові припиняють мовлення шести телеканалів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови у п'ятницю, 16 грудня, призупинила дію ліцензій шести телеканалів – TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova та RTR Moldova – на час дії надзвичайного стану, пише УНН.
Деталі
Як зазначено у відповідному документі, "на період дії надзвичайного стану припиняється дія ліцензії на мовлення телевізійних аудіовізуальних засобів масової інформації" "з метою захисту національного інформаційного простору та запобігання ризику дезінформації шляхом поширення хибної інформації або спроб маніпулювання громадською думкою".
Як зазначено, стосовно цих ЗМІ були "чисельні висновки зі звітів про моніторинг Ради з аудіовізуальних засобів щодо порушень Кодексу про аудіовізуальні медіа-послуги Республіки Молдова", було помічено "відсутність достовірної інформації у відображенні загальнодержавних подій, а також війни в Україні".
Доповнення
Надзвичайний стан у Молдові було запроваджено 24 лютого у зв'язку з початком війни в Україні. З того часу режим НП неодноразово продовжували.
У червні в Молдові набув чинності закон про інформаційну безпеку, який забороняє новинний та аналітичний контент із країн, які не ратифікували Конвенцію про транскордонне телебачення, до яких належить росія.