"Мені нема чого обговорювати з країною-агресором" - президент Молдови про переговори з рф

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«На жаль, такі інструменти росії: погрози, спроби залякування інших країн. Те, що ми бачимо в Україні, є дуже серйозним. Коли ми прийшли до влади, ми заявили, що хочемо конструктивних відносин із росією. Після того, як почалася ця війна, які стосунки можуть бути з агресором, з державою, яка вбиває своїх сусідів?» — сказала президент.

На запитання, чи планує вона поїздки та зустрічі з російською владою Санду відповіла: «Мені нема чого обговорювати з країною-агресором».

Нагадаємо

Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови 16 грудня призупинила дію ліцензій шести телеканалів – TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova та RTR Moldova – на час дії надзвичайного стану.