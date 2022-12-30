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"Мені нема чого обговорювати з країною-агресором" - президент Молдови про переговори з рф

"Мені нема чого обговорювати з країною-агресором" - президент Молдови про переговори з рф

Київ • УНН

 • 311254 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент Молдови Майя Санду заявила, що не планує переговори з російською владою, адже побудувати конструктивні відносини з росією унеможливили війна в Україні та «вбивство сусідів». Про це повідомляють ЗМІ Молдови, повідомляє УНН.

Цитата

«На жаль, такі інструменти росії: погрози, спроби залякування інших країн. Те, що ми бачимо в Україні, є дуже серйозним. Коли ми прийшли до влади, ми заявили, що хочемо конструктивних відносин із росією. Після того, як почалася ця війна, які стосунки можуть бути з агресором, з державою, яка вбиває своїх сусідів?» — сказала президент.

На запитання, чи планує вона поїздки та зустрічі з російською владою Санду відповіла: «Мені нема чого обговорювати з країною-агресором».

Нагадаємо

Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови 16 грудня призупинила дію ліцензій шести телеканалів – TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova та RTR Moldova – на час дії надзвичайного стану.

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