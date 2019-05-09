Менеджер назвал сроки восстановления Усика от травмы

"Это были два месяца ежедневной тяжелой работы и подготовки к этому бою. У нас оставалось две недели перед боем, но Усик получил травму. Конечно, все очень разочарованы, особенно Саша. Вероятно, он выбыл на один месяц. Доктор сказал ему, что в течение месяца он ничего не может делать рукой. Затем ему понадобится один или два месяца на восстановление. Надеюсь, он сможет вернуться на ринг где-то в сентябре", - отметил Климас.

Напомним, что бой нашего чемпиона WBC, WBO и IBF в первом тяжелом весе Усика с камерунцем Такама должен был быть 25 мая.