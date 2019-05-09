Менеджер назвав терміни відновлення Усика від травми

"Це були два місяці щоденної важкої роботи і підготовки до цього бою. У нас залишалося два тижні перед боєм, але Усик отримав травму. Звичайно, всі дуже розчаровані, особливо Сашко. Ймовірно, він вибув на один місяць. Доктор сказав йому, що протягом місяця він нічого не може робити рукою. Потім йому знадобиться один або два місяці на відновлення. Сподіваюся, він зможе повернутися на ринг десь у вересні ", - зауважив Клімас.

Нагадаємо, що бій нашого чемпіона WBC, WBO і IBF у першій важкій вазі Усика із камерунцем Такамом мав відбутися 25 травня.