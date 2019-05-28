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Мемориал Валерия Лобановского: матчи с участием сборной Украины пройдут на НСК "Олимпийский"

Мемориал Валерия Лобановского: матчи с участием сборной Украины пройдут на НСК "Олимпийский"

Киев  •  УНН

 • 9485 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. С третьего по пятое июня в Киеве будет проходить ежегодный Мемориал Валерия Лобановского. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, передает УНН.

Участие в мероприятии примут молодежные сборные Украины, Болгарии, Израиля и Кипра.

"В полуфинале команда Руслана Ротаня сыграет с киприотами, а болгары - с израильтянами", - сообщили в ассоциации.

Уточняется, что оба матча с участием сборной Украины пройдут на НСК "Олимпийский". Стадион принимал эти соревнования только в дебютном розыгрыше, в 2003 году.

"Два других поединка состоятся на УТК им. В. Банникова", - рассказали в ассоциации.

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Решение провести матчи на НСК "Олимпийский" повлияло несколько факторов, говорит первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов.

"Во-первых, проведение матчей на главной арене страны, на арене, где только в прошлом году состоялся финал Лиги чемпионов, автоматически повышает статусность самого турнира.

Во-вторых, в этом году нашем Метру исполнилось бы 80. И мы считаем, что нам нужно с уважением относиться к нашему историческому достоянию, гордиться им и прививать соответствующие ценности поколению, растет. Тем более, что для многих в Европе футбольная Украина до сих пор ассоциируется в первую очередь с Валерием Васильевичем, которого считают одним из лучших тренеров в истории европейского футбола. И наши молодые футболисты будут иметь прекрасную возможность прикоснуться к прошлому. Ведь НСК "Олимпийский" (бывший Республиканский стадион) - родная арена для Лобановского", - рассказал Протасов.

Проведение матчей на НСК "Олимпийский" станет для молодежной сборной дополнительной мотивацией, считает первый вице-президент ассоциации.

"И кто знает, возможно, кто-то из наших футболистов именно после поединков на "Олимпийском" поставит себе целью сыграть в финале Лиги чемпионов, как это сделали год назад в Киеве "Реал" и "Ливерпуль", - сказал Протасов.

"Между прочим, молодежная сборная Украины лишь однажды получала главный трофей мемориала, поэтому надеемся, что главная арена страны окажется для нас фартовой, и мы во второй раз выиграем этот престижный кубок", - добавил он.

Как писал УНН, футболисты чемпионатов Испании и Португалии вызваны в сборную Украины на Мемориал Лобановского.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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