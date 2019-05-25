Футболісти чемпіонатів Іспанії і Португалії викликані у збірну України на Меморіал Лобановського
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань назвав список з 22 гравців, які заявлені на Меморіал Лобановського, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
В останній день весни розпочнеться збір молодіжної збірної України U-21, яка візьме участь у Меморіалі Валерія Лобановського. Головний тренер “синьо-жовтих” Руслан Ротань назвав список із 22-х прізвищ. Також у резервному списку перебуває ще група футболістів, три з яких будуть довикликані пізніше.
До вашої уваги склад:
Воротарі: Анатолій Трубін (“Шахтар” Донецьк), Олег Білик (“Олександрія”), Андрій Кожухар (“Черноморець” Одеса);
Захисники: Евгеній Чеберко (“Зоря” Луганськ), Владислав Бабогло, Тимур Стецьков (обидва — “Олександрія”), Олексій Биков (“Маріуполь”), Орест Лебеденко (“Луго”, Іспанія), Богдан Мілованов (“Спортинг” Х, Іспанія);
Півзахисники: Дмитро Криськів, Володимир Якімець, Дмитро Топалов (усі — “Шахтар” Донецьк), Богдан Білошевський, Ахмед Алібеков, Евген Смирний (усі — “Динамо” Київ), Артем Козак (“Арсенал-Київ”), Максим Луньов, Богдан Лєднєв (обидва — “Зоря” Луганськ), Олександр Назаренко (“Дніпро-1”);
Нападники: Евгеній Ісаєнко, Назарій Русин (обидва — “Динамо” Київ), Владислав Вакула (“Маріуполь”).
Відзначимо, що турнір пройде з 3-го по 5 червня в Києві. Цього разу у змаганнях візьмуть участь молодіжні збірні України, Кіпру, Болгарії та Ізраїлю. У півфіналі команда Ротаня зіграє з кіпріотами, а болгари — з ізраїльтянами.