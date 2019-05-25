Футболисты чемпионатов Испании и Португалии вызваны в сборную Украины на Мемориал Лобановского

В последний день весны начнется сбор молодежной сборной Украины U-21, которая примет участие в Мемориале Валерия Лобановского. Главный тренер “сине-желтых” Руслан Ротань назвал список из 22-х фамилий. Также в резервном списке находится еще группа футболистов, три из которых будут довикликани позже.

Вашему вниманию состав:

Вратари: Анатолий Трубин (“Шахтер” Донецк), Олег Билык (“Александрия”), Андрей Кожухарь (“Черноморец” Одесса);

Защитники: Евгений Чеберко (“Заря” Луганск), Владислав Бабогло, Тимур Стецков (оба — “Александрия”), Алексей Быков (“Мариуполь”), Орест Лебеденко (“Луго”, Испания), Богдан Милованов (“Спортинг” Х, Испания);

Полузащитники: Дмитрий Крысько, Владимир Якимец, Дмитрий Топалов (все — “Шахтер” Донецк), Богдан Билошевський, Ахмед Алибеков, Евгений Смирный (все — “Динамо” Киев), Артем Козак (“Арсенал-Киев”), Максим Лунев, Богдан Леднев (оба — “Заря” Луганск), Александр Назаренко (“Днепр-1”);

Нападающие: Евгений Исаенко, Назарий Русин (оба — “Динамо” Киев), Владислав Вакула (“Мариуполь”).

Отметим, что турнир пройдет с 3 по 5 июня в Киеве. На этот раз в соревнованиях примут участие молодежные сборные Украины, Кипра, Болгарии и Израиля. В полуфинале команда Ротаня сыграет с киприотами, а болгары — с израильтянами.