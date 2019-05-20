Павелко привітав "Дніпро-1" з достроковим чемпіонством в першій лізі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко привітав "Дніпро-1" і почесного президента клубу Юрія Березу із завоюванням золотих медалей. Про це він написав на своїй станиці в Facebook, передає УНН.
"Великий футбол, а саме - матчі прем'єр-ліги повертаються в моє рідне Дніпро. "Дніпро-1" достроково завоював чемпіонство в першій лізі і дарує своїм уболівальникам відродження і, впевнений в цьому, продовження славних футбольних традицій міста-мільйонника, який є головним форпостом України на сході", - написав президент УАФ.
Він також привітав усіх уболівальників дніпровської команди.
"Вітаю всіх уболівальників, чиї серця б'ються в унісон з серцем головної футбольної команди Дніпра, із заслуженим чемпіонством.
Щирі вітання творцям цього тріумфу - футболістам, тренерам, працівникам і керівництву клубу, зокрема, почесному президенту Юрію Березі, який доклав і докладає величезних зусиль для розвитку "Дніпра-1", із завоюванням золотих медалей. Нових перемог і повернення єврокубкових матчів в рідне місто", - резюмував Павелко.