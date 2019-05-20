Павелко поздравил “Днепр-1” с досрочным чемпионством в первой лиге

“Большой футбол, а именно — матчи премьер-лиги возвращаются в мой родной Днепр. „Днепр-1“ досрочно завоевал чемпионство в первой лиге и дарит своим болельщикам возрождение и, уверен в этом, продолжение славных футбольных традиций города-миллионника, который является главным форпостом Украины на востоке”, — написал президент УАФ.

Он также поприветствовал всех болельщиков днепровской команды.

“Приветствую всех болельщиков, чьи сердца бьются в унисон с сердцем главной футбольной команды Днепра, с заслуженным чемпионством.

Искренние поздравления создателям этого триумфа — футболистам, тренерам, сотрудникам и руководству клуба, в частности, почетному президенту Юрию Березе, который приложил и прилагает огромные усилия для развития „Днепра-1“, с завоеванием золотых медалей. Новых побед и возвращения еврокубковых матчей в родной город”, — резюмировал Павелко.