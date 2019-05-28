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Меморіал Валерія Лобановського: матчі за участі збірної України пройдуть на НСК "Олімпійський"

Меморіал Валерія Лобановського: матчі за участі збірної України пройдуть на НСК "Олімпійський"

Київ • УНН

 • 9485 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. З третього по п'яте червня у Києві проходитиме щорічний Меморіал Валерія Лобановського. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу, передає УНН.

Участь у заході візьмуть молодіжні збірні України, Болгарії, Ізраїлю та Кіпру.

"У півфіналі команда Руслана Ротаня зіграє з кіпріотами, а болгари — з ізраїльтянами", - поінформували в асоціації.

Уточнюється, що обидва матчі за участю збірної України пройдуть на НСК "Олімпійський". Стадіон приймав ці змагання лише в дебютному розіграші, у 2003 році.

"Два інші поєдинки відбудуться на НТК ім. В. Баннікова", - розповіли в асоціації.

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На рішення провести матчі на НСК "Олімпійський" вплинуло кілька чинників, каже перший віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов.

"По-перше, проведення матчів на головній арені країни, на арені, де лише минулого року відбувся фінал Ліги чемпіонів, автоматично підвищує статусність самого турніру.

По-друге, цього року нашому Метру виповнилося б 80. І ми вважаємо, що нам потрібно з повагою ставитися до нашого історичного надбання, пишатися ним і прищеплювати відповідні цінності поколінню, що зростає. Тим більше, що для багатьох в Європі футбольна Україна й досі асоціюється в першу чергу з Валерієм Васильовичем, якого вважають одним із найкращих тренерів в історії європейського футболу. І наші молоді футболісти матимуть чудову нагоду доторкнутися до минулого. Адже НСК "Олімпійський" (колишній Республіканський стадіон) — рідна арена для Лобановського", - розповів Протасов.

Проведення матчів на НСК "Олімпійський" стане для молодіжної збірної додатковою мотивацією, вважає перший віце-президент асоціації.

"І хто знає, можливо, хтось із наших футболістів саме після поєдинків на "Олімпійському" поставить собі за мету зіграти у фіналі Ліги чемпіонів, як це зробили рік тому в Києві "Реал" та "Ліверпуль", - сказав Протасов.

"Між іншим, молодіжна збірна України лише одного разу здобувала головний трофей меморіалу, тож маємо надію, що головна арена країни виявиться для нас фартовою, і ми вдруге виграємо цей престижний кубок", - додав він.

Як писав УНН, футболісти чемпіонатів Іспанії і Португалії викликані у збірну України на Меморіал Лобановського. 

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