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Меморандум с ЕС: нардеп опубликовал требования для получения Украиной 1,2 млрд евро

Киев • УНН

 • 19684 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Согласно опубликованным условиям Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским союзом, в рамках которого предусмотрена макрофинансовая помощь Украине в 1,2 миллиарда евро, Украина должна передать закупки лекарств “Медзакупкам”, осуществить конкурс на руководителей Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины после окончания карантина, а также выполнить другие мероприятия. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат из фракции “Слуга народа” Данил Гетманцев, передает УНН.

Меморандум с ЕС: нардеп опубликовал требования для получения Украиной 1,2 млрд евро

Согласно Меморандуму, Украина обязуется выполнить мероприятия по четырем направлениям для получения макрофинансовой помощи Украине в 1,2 миллиарда евро. Они касаются государственных финансов, управления и верховенства права, улучшение бизнес-климата, а также секторальных реформ и государственных предприятий.

Так, в блоке “Государственные финансы” необходимо:

— МОЗ Украины передать все централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты ГП “Медицинские закупки Украины” (МЗУ) и создать независимую наблюдательный совет;
— осуществить конкурсный отбор на должности руководителей ГПС Украины и ГТС Украины после окончания карантина;
— усовершенствовать системы мониторинга НДС;
— разработать концепцию электронного налогового аудита и начать их публичное обсуждение;
— Внедрять электронные кассовые регистраторы (программные РРО)
— Использовать новые ИТ-решения для ускорения таможенного оформления;
— Ликвидировать ГФС Украины и принять в первом чтении проект закона о создании нового агентства для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений.

В блоке “Правление и верховенство права” предусматривается:

— Создание новой Высшей квалификационной комиссии судей Украины путем прозрачной процедуры отбора, проводимого Конкурсной комиссией с международным участием;
— Создание Комиссии по вопросам этики с международным участием, которая должна осуществлять единовременную оценку добродетели и этичности членов Высшего совета правосудия и рекомендовать их освобождение органам избрания, если обнаружили случаи несоответствия членов Высшего совета правосудия стандартам, а также создание перечня предварительно отобранных кандидатов в Высший совет правосудия, с которого органы избрания будут выдвигать свои кандидатуры;
— проведение конкурсов в соответствии с Европейскими принципами государственного управления для назначения на должности высшего уровня (категория А), в том числе на должности, временно заполнены в течение действия карантина;
— авторизации автономной системы электронного уголовного судопроизводства НАБУ/САП;
— Завершить аттестацию прокуроров на региональном уровне и начать процесс аттестации на местном уровне в соответствии с законом и процедур.

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В блоке “Улучшение бизнес-климата” предусматривается:

— расширить полномочия частных исполнителей (ЧИ) на требования до 100 тыс. гривен против любого должника, и на административные штрафы, а также составить дорожную карту по полному уравнение их полномочий с полномочиями государственных исполнителей;
— способствовать блокированию средств на банковских счетах путем предоставления разрешения на электронную связь между исполнителями и банками;
— Продолжить восстановление активов в государственных банках.

В блоке “Секторальные реформы и государственные предприятия” нужно:

— Кабинету министров пересмотреть и ввести нормативно-правовую базу корпоративного управления для государственных предприятий в соответствии с руководящими принципами ОЭСР;
— Отменить специальную обязанность субъектов рынка природного газа по предоставлению услуг по поставке газа для нужд домохозяйств, определен постановлением Кабинета министров Украины от 24 апреля 2020 года № 303, и предоставить всем потребителям свободно выбирать и легко менять поставщика бесплатно и без ограничения доступа к соответствующим данным или инфраструктуры;
— внедрить и эффективно применять сетевые тарифы, отражающие расходы, в соответствии с Директивами ЕС и правил сетевого кодекса.

Напомним, Еврокомиссия согласовала программу макрофинансовой помощи для Украины на 1,2 млрд евро, Меморандум который подписали в июле.

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