Меморандум з ЄС: нардеп опублікував вимоги для отримання Україною 1,2 млрд євро

Згідно з Меморандумом, Україна зобов’язується виконати заходи за чотирьма напрямками для отримання макрофінансової допомоги Україні до 1,2 мільярда євро. Вони стосуються державних фінансів, урядування та верховенства права, покращення бізнес-клімату, а також секторальних реформ та державних підприємств.

Так, в блоці “Державні фінанси” необхідно:

— МОЗ України передати усі централізовані закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та індивідуальних засобів захисту ДП “Медичні закупівлі України” (МЗУ) та створити незалежну наглядову раду;

— Здійснити конкурсний відбір на посади керівників ДПС України та ДМС України після закінчення карантину;

— Удосконалити системи моніторингу ПДВ;

— Розробити концепцію електронного податкового аудиту та почати їх публічне обговорення;

— Впроваджувати електронні касові реєстратори (програмні РРО);

— Використовувати нові ІТ-рішення для прискорення митного оформлення;

— Ліквідувати ДФС України та прийняти у першому читанні проект закону про створення нового агентства для розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів.

У блоці “Урядування та верховенство права” передбачається:

— Створення нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів України шляхом прозорої процедури відбору, що проводиться Конкурсною комісією з міжнародною участю;

— Створення Комісії з питань етики з міжнародною участю, яка мала б здійснювати одноразову оцінку доброчесності та етичності членів Вищої ради правосуддя та рекомендувати їх звільнення органам обрання, якщо виявили випадки невідповідності членів Вищої ради правосуддя стандартам, а також створення переліку попередньо відібраних кандидатів у Вищу раду правосуддя, з якого органи обрання будуть висувати свої кандидатури;

— Проведення конкурсів відповідно до Європейських принципів державного управління для призначення на посади вищого рівня (категорія А), у тому числі на посади, тимчасово заповнені протягом дії карантину;

— Авторизації автономної системи електронного кримінального судочинства НАБУ/САП;

— Завершити атестацію прокурорів на регіональному рівні та розпочати процес атестації на місцевому рівні відповідно до закону та процедур.

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У блоці “Покращення бізнес-клімату” передбачається:

— Розширити повноваження приватних виконавців (ПВ) на вимоги до 100 тис. гривень проти будь-якого боржника, та на адміністративні штрафи, а також скласти дорожню карту щодо повного зрівняння їх повноважень із повноваженнями державних виконавців;

— Сприяти блокуванню коштів на банківських рахунках шляхом надання дозволу на електронний зв’язок між виконавцями та банками;

— Продовжити відновлення активів у державних банках.

У блоці “Секторальні реформи та державні підприємства” потрібно:

— Кабінету міністрів переглянути та запровадити нормативно-правову базу корпоративного управління для державних підприємств відповідно до керівних принципів ОЕСР;

— Скасувати спеціальний обов’язок суб’єктів ринку природного газу щодо надання послуг з постачання газу для потреб домогосподарств, що визначений постановою Кабінету міністрів України від 24 квітня 2020 року № 303, та надати можливість усім споживачам вільно обирати та легко змінювати постачальника безоплатно та без обмеження доступу до відповідних даних або інфраструктури;

— Впровадити та ефективно застосовувати мережеві тарифи, що відображають витрати, у відповідності до Директив ЄС та правил мережевого кодексу.

Нагадаємо, Єврокомісія погодила програму макрофінансової допомоги для України на 1,2 млрд євро, Меморандум про яку підписали в липні.