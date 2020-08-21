Меморандум з ЄС: нардеп опублікував вимоги для отримання Україною 1,2 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Відповідно до опублікованих умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським союзом, у рамках якого передбачена макрофінансова допомога Україні до 1,2 мільярда євро, Україна має передати закупівлі ліків “Медзакупівлям”, здійснити конкурс на керівників Державної податкової служби України та Державної митної служби України після закінчення карантину, а також виконати інші заходи. Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат із фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев, передає УНН.
Згідно з Меморандумом, Україна зобов’язується виконати заходи за чотирьма напрямками для отримання макрофінансової допомоги Україні до 1,2 мільярда євро. Вони стосуються державних фінансів, урядування та верховенства права, покращення бізнес-клімату, а також секторальних реформ та державних підприємств.
Так, в блоці “Державні фінанси” необхідно:
— МОЗ України передати усі централізовані закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та індивідуальних засобів захисту ДП “Медичні закупівлі України” (МЗУ) та створити незалежну наглядову раду;
— Здійснити конкурсний відбір на посади керівників ДПС України та ДМС України після закінчення карантину;
— Удосконалити системи моніторингу ПДВ;
— Розробити концепцію електронного податкового аудиту та почати їх публічне обговорення;
— Впроваджувати електронні касові реєстратори (програмні РРО);
— Використовувати нові ІТ-рішення для прискорення митного оформлення;
— Ліквідувати ДФС України та прийняти у першому читанні проект закону про створення нового агентства для розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів.
У блоці “Урядування та верховенство права” передбачається:
— Створення нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів України шляхом прозорої процедури відбору, що проводиться Конкурсною комісією з міжнародною участю;
— Створення Комісії з питань етики з міжнародною участю, яка мала б здійснювати одноразову оцінку доброчесності та етичності членів Вищої ради правосуддя та рекомендувати їх звільнення органам обрання, якщо виявили випадки невідповідності членів Вищої ради правосуддя стандартам, а також створення переліку попередньо відібраних кандидатів у Вищу раду правосуддя, з якого органи обрання будуть висувати свої кандидатури;
— Проведення конкурсів відповідно до Європейських принципів державного управління для призначення на посади вищого рівня (категорія А), у тому числі на посади, тимчасово заповнені протягом дії карантину;
— Авторизації автономної системи електронного кримінального судочинства НАБУ/САП;
— Завершити атестацію прокурорів на регіональному рівні та розпочати процес атестації на місцевому рівні відповідно до закону та процедур.
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У блоці “Покращення бізнес-клімату” передбачається:
— Розширити повноваження приватних виконавців (ПВ) на вимоги до 100 тис. гривень проти будь-якого боржника, та на адміністративні штрафи, а також скласти дорожню карту щодо повного зрівняння їх повноважень із повноваженнями державних виконавців;
— Сприяти блокуванню коштів на банківських рахунках шляхом надання дозволу на електронний зв’язок між виконавцями та банками;
— Продовжити відновлення активів у державних банках.
У блоці “Секторальні реформи та державні підприємства” потрібно:
— Кабінету міністрів переглянути та запровадити нормативно-правову базу корпоративного управління для державних підприємств відповідно до керівних принципів ОЕСР;
— Скасувати спеціальний обов’язок суб’єктів ринку природного газу щодо надання послуг з постачання газу для потреб домогосподарств, що визначений постановою Кабінету міністрів України від 24 квітня 2020 року № 303, та надати можливість усім споживачам вільно обирати та легко змінювати постачальника безоплатно та без обмеження доступу до відповідних даних або інфраструктури;
— Впровадити та ефективно застосовувати мережеві тарифи, що відображають витрати, у відповідності до Директив ЄС та правил мережевого кодексу.
Нагадаємо, Єврокомісія погодила програму макрофінансової допомоги для України на 1,2 млрд євро, Меморандум про яку підписали в липні.