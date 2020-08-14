Зеленський передав на ратифікацію до ВР отримання 1,2 млрд євро макрофіну від ЄС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро. Відповідне повідомлення з’явилось на офіційному сайті парламенту, передає УНН.

Проект закону №0063 "Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро)" зареєстровано 12 серпня.

Наразі текст законопроекту і пояснювальна записка до нього на сайті Верховної Ради відсутні.

Нагадаємо, Єврокомісія погодила програму макрофінансової допомоги для України на 1,2 млрд євро.

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