Зеленський передав на ратифікацію до ВР отримання 1,2 млрд євро макрофіну від ЄС

Проект закону №0063 "Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро)" зареєстровано 12 серпня.

Наразі текст законопроекту і пояснювальна записка до нього на сайті Верховної Ради відсутні.

Нагадаємо, Єврокомісія погодила програму макрофінансової допомоги для України на 1,2 млрд євро.