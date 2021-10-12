Меморандум по отопительному сезону: правительство утвердило план действий
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании утвердил план действий во исполнение условий Меморандума о стабильном прохождении отопительного сезона. Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, пишет УНН.
Цитата:
"Накануне старта отопительного сезона в регионах показатель технической готовности предприятий составляет почти 100%. Правительство подходит к вопросу устойчивого прохождения осенне-зимнего периода комплексно. Утвержденный План действий будет дорожной картой на ближайшие несколько месяцев и поможет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона", - подчеркнула заместитель министра, которую цитируют в пресс-службе.
Детали
Так, как указано, документ предусматривает:
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- внесение изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год";
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- утверждение изменений к долгосрочным договорам поставки природного газа, чтобы предоставить возможности производителям тепловой энергии обеспечить платежи за потребленный природный газ - в течение 45 дней после месяца потребления;
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- разработку и представление механизма (на основе ЭСКО-модели) для повышения энергоэффективности в организациях и учреждениях, финансируемых из государственного и/или местных бюджетов и тому подобное.
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Напомним
30 сентября во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, правительство, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о "взаимопонимании", который должен урегулировать проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой.
Меморандум предусматривает обеспечение цены на газ для производителей тепла для населения на уровне 7420 грн за тыс. куб. м и фиксацию цены для бюджетных учреждений.
Также предусматривается:
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- направление дополнительно в местные бюджеты 4% НДФЛ (налога на доходы физических лиц);
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- направление субвенции из государственного бюджета общинам, которые находятся вне индекса налогоспособности (до 0,9), которая покрывает не менее 80% дефицита ТКЭ этих общин (с 4-го квартала 2021-го).
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