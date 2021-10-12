Меморандум щодо опалювального сезону: уряд затвердив план дій
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України на позачерговому засідання затвердив план дій на виконання умов Меморандуму щодо сталого проходження опалювального сезону. Про це повідомила заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська, пише УНН.
Цитата:
“Напередодні старту опалювального сезону у регіонах показник технічної готовності підприємств складає майже 100%. Уряд підходить до питання сталого проходження осінньо-зимового періоду комплексно. Затверджений План дій буде дорожньою картою на найближчі кілька місяців й допоможе забезпечити стабільне проходження опалювального сезону”, — підкреслила заступник міністра, яку цитують у пресслужбі.
Деталі
Таким чином, як вказано, документ передбачає:
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- внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”;
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- затвердження змін до довгострокових договорів постачання природного газу, щоб надати можливості виробникам теплової енергії забезпечити платежі за спожитий природний газ – протягом 45 днів після місяця споживання;
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- розроблення та представлення механізму (на основі ЕСКО-моделі) для підвищення енергоефективності в організаціях та установах, що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів тощо.
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Нагадаємо
30 вересня під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України, уряд, НАК “Нафтогаз України” та Асоціація міст України підписали Меморандум про “взаєморозуміння”, який повинен врегулювати проблемні питання у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Меморандум передбачає забезпечення ціни на газ для виробників тепла для населення на рівні 7420 грн за тис. куб. м та фіксацію ціни для бюджетних установ.
Також передбачається:
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- спрямування додатково до місцевих бюджетів 4% ПДФО (податку на доходи фізичних осіб);
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- спрямування субвенції з державного бюджету громадам, що перебувають поза індексом податкоспроможності (до 0,9), яка покриває не менше 80% дефіциту ТКЕ цих громад (з 4 кварталу 2021 року).
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