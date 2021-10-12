Меморандум щодо опалювального сезону: уряд затвердив план дій

Цитата:

“Напередодні старту опалювального сезону у регіонах показник технічної готовності підприємств складає майже 100%. Уряд підходить до питання сталого проходження осінньо-зимового періоду комплексно. Затверджений План дій буде дорожньою картою на найближчі кілька місяців й допоможе забезпечити стабільне проходження опалювального сезону”, — підкреслила заступник міністра, яку цитують у пресслужбі.

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Таким чином, як вказано, документ передбачає:



внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”;



затвердження змін до довгострокових договорів постачання природного газу, щоб надати можливості виробникам теплової енергії забезпечити платежі за спожитий природний газ – протягом 45 днів після місяця споживання;



розроблення та представлення механізму (на основі ЕСКО-моделі) для підвищення енергоефективності в організаціях та установах, що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів тощо.



Нагадаємо

30 вересня під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України, уряд, НАК “Нафтогаз України” та Асоціація міст України підписали Меморандум про “взаєморозуміння”, який повинен врегулювати проблемні питання у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Меморандум передбачає забезпечення ціни на газ для виробників тепла для населення на рівні 7420 грн за тис. куб. м та фіксацію ціни для бюджетних установ.

Також передбачається: