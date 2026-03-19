MELOVIN объяснил, почему решил закончить карьеру

Украинский артист MELOVIN откровенно заговорил о внутренних изменениях и необходимости временно изменить жизнь. Исполнитель объяснил, почему решил завершить свою сольную карьеру, передает УНН со ссылкой на Championradio.

По словам певца, последние годы его жизни были максимально насыщенными — сцена, музыка, публика и постоянная динамика стали неотъемлемой частью его повседневности. Впрочем, сейчас артист все чаще задумывается над собственным темпом и внутренним балансом.

В последнее время ловлю себя на мысли, что живу быстрее себя. Музыка, сцена, люди, ожидания — все это было и остается важной частью моего пути. Это мой прайм, мой опыт, моя благодарность. Но меняется не только время. Меняюсь и я. Сейчас мне важно побыть в другом фокусе - писал MELOVIN.

В то же время артист подчеркнул, что его решение не стоит воспринимать как окончательное завершение карьеры или громкий камбэк в будущем. Он иронично сравнил такие сценарии с публичными возвращениями, которые часто обсуждаются в шоу-бизнесе. В частности, артист вспомнил Михаила Поплавского.

Это не какой-то — через два дня после завершения карьеры, возвращение, как Михаил Михайлович Поплавский, со всем уважением к нему. Но да, мне нужно уйти - объяснил певец.

