Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пообещала возобновить сотрудничество с Китаем. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Во время своего первого официального визита в Пекин премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о намерении «восстановить» сотрудничество с Китаем, подписав трехлетний план действий.

Встреча с премьер-министром Китая Ли Цяном стала ключевым моментом визита, направленного на улучшение торговых связей между странами.

Мелони, которая возглавляет правое правительство с 2022 года, стремится расширить экономическое сотрудничество с Китаем.

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