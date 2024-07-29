Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время визита в Пекин пообещала возобновить сотрудничество с Китаем. Она подписала трехлетний план действий и стремится расширить экономическое сотрудничество между странами.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пообещала возобновить сотрудничество с Китаем. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Во время своего первого официального визита в Пекин премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о намерении «восстановить» сотрудничество с Китаем, подписав трехлетний план действий.
Встреча с премьер-министром Китая Ли Цяном стала ключевым моментом визита, направленного на улучшение торговых связей между странами.
Мелони, которая возглавляет правое правительство с 2022 года, стремится расширить экономическое сотрудничество с Китаем.
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