Мельник планирует принести извинения Шольцу за "колбасу" и даже просил о встрече с ним

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник намерен извиниться перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем за то, что называл его «обиженной ливерной колбасой». Тогда он подверг резкой критике немецкого лидера за то, что тот отказался от поездки в Киев. Об этом он сообщил в беседе с вице-президентом Bild Полом Ронцхаймером, информирует УНН.

Детали 

По словам бывшего украинского дипломата, перед отъездом из Германии он просил о встрече с Шольцом, однако пока не получил ответа. «Если бы канцлер принял меня перед отъездом, я бы извинился перед ним», – заверил Мельник.

Он признался, что недоволен своим поведением, однако Мельник оправдывает свою критику нерешительностью федерального правительства относительно Украины, в частности, с поставкой оружия.

Цитата

«Иногда, по крайней мере у меня, создавалось впечатление, что надо повышать голос и, возможно, тоже критиковать. Без этого, по моему мнению, немецкое общество, включая немецкую общественность, могло бы не полностью осознать серьезность ситуации», - подчеркнул Мельник.

Говоря о возвращении в Киев, бывший посол добавил, что продолжит работать на дипломатической службе своей страны, однако заявил, что не хочет спекулировать на этой теме.

«Я готовлюсь остаться на дипломатической службе, а также бороться за Украину», - резюмировал Андрей Мельник.

Дополнение 

9 июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Федеративной Республике Германия. 

Украинские Национальные Новости

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