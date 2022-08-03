Мельник планирует принести извинения Шольцу за "колбасу" и даже просил о встрече с ним

Детали



По словам бывшего украинского дипломата, перед отъездом из Германии он просил о встрече с Шольцом, однако пока не получил ответа. «Если бы канцлер принял меня перед отъездом, я бы извинился перед ним», – заверил Мельник.

Он признался, что недоволен своим поведением, однако Мельник оправдывает свою критику нерешительностью федерального правительства относительно Украины, в частности, с поставкой оружия.

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«Иногда, по крайней мере у меня, создавалось впечатление, что надо повышать голос и, возможно, тоже критиковать. Без этого, по моему мнению, немецкое общество, включая немецкую общественность, могло бы не полностью осознать серьезность ситуации», - подчеркнул Мельник.

Говоря о возвращении в Киев, бывший посол добавил, что продолжит работать на дипломатической службе своей страны, однако заявил, что не хочет спекулировать на этой теме.

«Я готовлюсь остаться на дипломатической службе, а также бороться за Украину», - резюмировал Андрей Мельник.

Дополнение

9 июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Федеративной Республике Германия.