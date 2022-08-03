Мельник планує вибачитися перед Шольцем за "ковбасу" і навіть просив про зустріч з ним

Деталі



За словами колишнього українського дипломата, перед від'їздом з Німеччини він просив про зустріч із Шольцом, однак наразі не отримав відповіді. «Якби канцлер прийняв мене перед від'їздом, я б вибачився перед ним», - запевнив Мельник.

Він зізнався, що незадоволений своєю поведінкою, проте водночас Мельник виправдовує свою критику нерішучості федерального уряду щодо України, зокрема, з постачанням зброї.

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«Іноді, принаймні у мене, складалося враження, що треба підвищувати голос і, можливо, також критикувати. Без цього, на мою думку, німецьке суспільство, включаючи німецьку громадськість, могло б не повністю усвідомити серйозність ситуації», - наголосив Мельник.

Говорячи про повернення до Києва, колишній посол додав, що продовжить працювати на дипломатичній службі своєї країни, однак заявив, що не хоче спекулювати на ції темі.

«Я готуюся залишитися на дипломатичній службі, а також боротися за Україну», - резумував Андрій Мельник.

Доповнення

9 липня Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла у Федеративній Республіці Німеччина.