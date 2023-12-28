Мелания Трамп не появилась на семейном рождественском фото
Мелания Трамп пропустила семейное рождественское фото, чтобы побыть со своей больной матерью в больнице.
Перевозил грузы в оккупированный Крым: британская разведка объяснила, почему для Украины важно уничтожение "Новочеркасска"
Уничтоженный Украиной российский десантный корабль "Новочеркасск" использовался для сообщения между оккупированным Крымом и рф.
россия запустила по Украине около 7400 ракет с начала полномасштабного вторжения
С момента полномасштабного вторжения россия выпустила по Украине около 7400 ракет, треть из которых были типа С-300 и С-400.
На Бахмутском направлении оккупанты пытаются наступать в направлении Часового Яра - спикер Сухопутных войск
Российские войска пытаются наступать в направлении Часового Яра.
Из-за потерь на фронте рф ускоряет подготовку младших лейтенантов - ГУР
россия ускоряет подготовку младших лейтенантов из-за потерь офицеров в Украине, сообщает украинская разведка.
Наводнение в Германии: в ряде регионов начали эвакуацию зоопарков
Германия столкнулась с сильным наводнением, что привело к эвакуации животных из зоопарков и экстренным мерам по укреплению дамб.
россияне более десятка раз ударили по Золотой Балке в Херсонской области: задело отделение почты, есть раненый
Российские войска обстреляли Золотую Балку в Херсонской области, ранив человека и повредив почтовое отделение.
ГБР установили связь "SIA ROYAL PAY EUROPE" с рф: рассматривается применение санкции о взыскании более 1,8 млрд грн в доход Украины
Государственное бюро расследований Украины просит конфисковать 1,8 миллиарда гривен у ООО "Роял ПЕЙ", связанного с российской букмекерской конторой 1xBet, находящейся под санкциями.
Армия рф ударила по Волчанску, есть жертва
В результате российских обстрелов в Волчанске один человек погиб, еще один получил ранения.
В столичном садике просела часть стены: открыто производство
В одном из дошкольных учебных заведений Шевченковского района произошла авария.