Мелания Трамп не появилась на семейном рождественском фото

Бывшая первая леди США Мелания Трамп отсутствовала на праздничной рождественской фотографии своей семьи. Накануне, семья Дональда Трампа собралась на вечеринку в имении Мар-а-Лаго (Палм-Бич, штат Флорида). Об этом сообщает Page Six, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что источник, близкий к Трампам, сообщил изданию, что мама бывшей первой леди, Амалия Кнавс, сейчас серьезно больна и находится в в больнице. Именно поэтому Мелания была рядом с ней, а не на вечеринке, где было сделано фото.

Мелания всегда была очень предана всей своей семье. Это неудивительно, что она провела это Рождество со своей больной матерью, - пояснил источник, близкий к Мелании Трамп.

Представитель семьи Трампа не сразу ответил на запрос Page Six о комментарии.

Это фото обнародовала невеста Дональда Трампа-младшего, Кимберли Гилфойл. На снимке изображены Трамп-младший, Дональд Трамп, Гилфойл, Бэррон Трамп, Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и их детьми, Тиффани Трамп и ее муж Майкл Булос.

Напомним

Верховный суд Мичигана оставил Трампа на выборах 2024 года, отклонив попытку дисквалификации, в отличие от суда Колорадо.

Республиканцы Колорадо обжаловали дисквалификацию Трампа на выборах в штате в Верховном суде США