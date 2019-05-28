Мексика и Украина на пути к безвизу - Погорельцев

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 13889 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 37434 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 56913 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 72590 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119231 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110762 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137164 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144518 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130076 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130153 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Мексика и Украина на пути к безвизу - Погорельцев

Мексика и Украина на пути к безвизу - Погорельцев

Киев  •  УНН

 • 11957 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. 27 мая впервые в истории были проведены полномасштабные переговоры между Украиной и Мексиканскими Соединенными Штатами по консульским вопросам. Главный вопрос переговоров — отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики, передает УНН.

“Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по отмене визовых требований для граждан обеих стран”, — сообщил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

“Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики”, — отметил Погорельцев.

Ранее УНН сообщал, что Украина проведет консультации с Мексикой по Безвизовые.

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