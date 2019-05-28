Мексика та Україна на шляху до безвізу - Погорельцев
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. 27 травня вперше в історії проведено повномасштабні переговори між Україною та Мексиканськими Сполученими Штатами з консульських питань. Головне питання переговорів — скасування візових вимог для громадян України та Мексики, передає УНН.
“Україна та Мексика вийшли на фінальний етап переговорів зі скасування візових вимог для громадян обох країн”, — повідомив Директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
“Ми опрацювали алгоритм дій, необхідних для підписання угоди про скасування візових вимог для громадян України та Мексики”, — зазначив Погорельцев.
Раніше УНН повідомляв, що Україна проведе консультації з Мексикою щодо безвізу.
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